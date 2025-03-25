Лунгу высказался о драке игроков «Урала» с «Локомотивом» в финале Кубка России в 2017 году

Бывший футболист екатеринбургского «Урала» Чисамба Лунгу поделился воспоминаниями о массовой драке в финале Кубка России 2017 года с «Локомотивом» (0:2).

«Тогда президент собрал отличных игроков, нас было не так просто победить. Соперники пытались нас как-то задеть. В том финале произошла стычка между Эдгаром Манучаряном и Ари. Не слышал, о чём они говорили — был на другом фланге. Буквально через пару секунд началась потасовка. Я пытался её остановить. За свою карьеру ни разу не дрался, даже не учился этому. Считаю, футбол должен объединять и нести мир. Тогда я попытался встать между игроками и выяснить, что произошло. В такой момент это невозможно — оба пытаются ударить или оскорбить друг друга. К сожалению, сразу несколько игроков получили красные», — приводит слова Лунгу Sport24.

Напомним, на третьей добавленной минуте из трёх между полузащитником «Урала» Артёмом Фидлером и игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем вспыхнула потасовка. Небольшой с виду конфликт через несколько секунд перерос в массовую драку, которую остановили только четыре красные карточки, по две на команду. После игры Роман Павлюченко публично оскорбил Ари, которого считает одним из виновников.

Чисамба Лунгу выступал за «Урал» с 2010 по 2017 год. За это время замбийский полузащитник успел провести за екатеринбуржцев 151 матч, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с российским клубом игрок стал победителем Первой лиги. Также в активе Лунгу 50 встреч и один гол за сборную Замбии.