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Экс-форвард «Зенита» Гасилин объяснил, почему считает Кордобу лучшим нападающим в РПЛ

Экс-форвард «Зенита» Гасилин объяснил, почему считает Кордобу лучшим нападающим в РПЛ
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин объяснил, почему считает колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим нападающим в Российской Премьер-Лиге.

«У Кордобы масса сильных сторон. Во‑первых, это ведение единоборств, которые никто в РПЛ так не ведёт, может быть, за исключением Артёма Дзюбы. Если сравнивать процент выигранных единоборств, то у Дзюбы где‑то рядом. Также Кордоба отличается игрой на втором этаже, ударом из‑за штрафной, ударом в касание в штрафной, позицией. Джон — нападающий, у которого практически нет слабых сторон. По моему мнению, он лучший нападающий нашей лиги», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Кордоба выступает в составе «быков» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение 31-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний форвард забил девять голов и отдал пять результативных передач, сыграв 17 матчей.

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