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Игорь Колыванов — об Алексее Батракове: он чувствует в себе потенциал и не боится творить

Игорь Колыванов — об Алексее Батракове: он чувствует в себе потенциал и не боится творить
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Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове. По словам Колыванова, хавбек железнодорожников чувствует в себе потенциал и не боится играть рискованно.

«Алексей не боится. Он приезжает и показывает всё, что умеет делать. Он приехал из «Локомотива», в сборной, я думаю, его прекрасно приняли. Он чувствует в себе потенциал. Когда футболист в себе уверен и выходит на поле — он творит. Он не боится это делать. В футболе нужен азарт», — заявил Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Батраков является воспитанником железнодорожников. Действующее трудовое соглашение 19-летнего полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч.

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