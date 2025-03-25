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Симоне Индзаги прокомментировал отставку Тьяго Мотты из «Ювентуса»

Симоне Индзаги прокомментировал отставку Тьяго Мотты из «Ювентуса»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал отставку Тьяго Мотты из туринского «Ювентуса».

«Он мой коллега, которого я уважаю. Мы много раз выходили играть друг против друга. Это случилось, к сожалению. Мне жаль его, я уважаю его как тренера и как человека. Думаю, он быстро вернётся к работе, потому что он очень хорош», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, Тьяго Мотта возглавил «Ювентус» перед стартом текущего сезона. В минувшем розыгрыше Серии А тренер работал в «Болонье», с которой занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА. Летом прошлого года Мотта заключил с «Ювентусом» трёхлетний контракт с зарплатой € 5 млн за сезон.

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