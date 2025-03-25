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«Реал» лидирует в гонке за подписание Дина Хёйсена — Скира

«Реал» лидирует в гонке за подписание Дина Хёйсена — Скира
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Мадридский «Реал» лидирует в гонке за подписание защитника «Борнмута» и сборной Испании Дина Хёйсена, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, также в трансфере футболиста заинтересованы английские «Челси» и «Ливерпуль». Отмечается, что в контракте Хёйсена с «Борнмутом» прописана опция выкупа в размере € 60 млн, а «Ювентус» получит 10% от суммы трансфера.

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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