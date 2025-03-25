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Педри: надеюсь, однажды выиграю «Золотой мяч», но предпочёл бы требл

Педри: надеюсь, однажды выиграю «Золотой мяч», но предпочёл бы требл
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри отметил, что однажды хотел бы выиграть «Золотой мяч». Вместе с тем 22-летний футболист подчеркнул, что предпочёл бы этому три выигранных трофея с «сине-гранатовыми» по итогам одного сезона.

«Это сложно. Но мечтать можно обо всём. Надеюсь, однажды я получу «Золотой мяч», но я предпочёл бы требл. Когда вы достигаете командных целей, тогда проще всего выиграть индивидуальные награды», — приводит слова Педри испанское онлайн-издание AS.

В текущем сезоне чемпионата Испании 22-летний Педри провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Действующее соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 100 млн.

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