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Александр Шикунов: у «Зенита» — столетие, а всё идёт не так

Александр Шикунов: у «Зенита» — столетие, а всё идёт не так
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о сложном периоде санкт-петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые становились чемпионами РПЛ в шести последних сезонах подряд, а сейчас идут лишь на третьей строчке в турнирной таблице.

«Зенит» немного надломился, поэтому у всех футболистов что-то не идёт: у Вендела и Глушенкова проблемы, а Мостовой недоволен, что не играет. Когда возникает такая ситуация с командой, которая пять лет всех под каток выгрызала, — для них это стресс. «Зенит» сейчас находится в стрессовой ситуации, начиная от Семака и руководителей. У клуба столетие, а всё идёт не так, как им хотелось бы. Петербуржцы не были готовы к тому, что их так тряхнёт и они чуть завалятся. Но пока полного завала нет, ведь с их сумасшедшим составом всё можно выправить.

Всё это связано с внутренними проблемами: уехал Клаудиньо, а также выпали Вендел и Глушенков. «Зенит» начал валиться после травмы Глушенкова. В первые семь туров все думали, что чемпионат России закончился. Ни один футболист, даже из старой большой гвардии, так не начинал, как Глушенков. Но потом резко случилась такая ситуация. А сейчас «Зенит» потерял центр поля, где один Глушенков не справляется», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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