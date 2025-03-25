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«Это плохо для футбола». Экс-игрок «Урала» Лунгу — об отстранении российских команд

«Это плохо для футбола». Экс-игрок «Урала» Лунгу — об отстранении российских команд
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Бывший футболист екатеринбургского «Урала» Чисамба Лунгу высказался об отстранении российских команд от международных турниров. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

— Как воспринимаешь отстранение российских клубов и сборной от международных турниров?
— Это плохо для футбола. Определённые вещи в политике нам всем тяжело понять. Надеюсь, когда-нибудь всё будет хорошо — Россия снова будет играть официальные матчи, а российские клубы вернутся в еврокубки, — приводит слова Лунгу Sport24.

Чисамба Лунгу выступал за «Урал» с 2010 по 2017 год. За это время замбийский полузащитник успел провести за екатеринбуржцев 151 матч, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с российским клубом игрок стал победителем Первой лиги. Также в активе Лунгу 50 встреч и один гол за сборную Замбии.

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