Игрок «Барселоны» Рафинья: не зацикливаюсь на «Золотом мяче», никаких отвлекающих факторов

Крайний нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья ответил на вопрос, думает ли он о возможной победе в номинации на «Золотой мяч».

«Я стараюсь не думать об этом, чтобы сосредоточиться на личных целях в карьере. В конце сезона, если я выиграю все титулы, вероятность получить индивидуальную награду будет выше. Но я не зацикливаюсь на «Золотом мяче». Никаких отвлекающих факторов», — приводит слова Рафиньи журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.