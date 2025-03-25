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«Увольнение было неизбежно». Фабио Капелло — об отставке Мотты из «Ювентуса»

«Увольнение было неизбежно». Фабио Капелло — об отставке Мотты из «Ювентуса»
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал отставку Тьяго Мотты из туринского клуба.

«Теоретически смена тренера за девять матчей до конца сезона и в одном очке от четвёртого места может быть риском. Однако за решением клуба должен стоять контекст, а со стороны у меня сложилось впечатление, что никто больше не хочет продолжать работу с Моттой. Ни болельщики, ни команда. В таких случаях нужно прислушаться к мнению раздевалки и принять соответствующее решение. Если игроки перестали принимать Мотту, как я понял, то увольнение было неизбежно», — приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, Тьяго Мотта возглавил «Ювентус» перед стартом текущего сезона. В минувшем розыгрыше Серии А тренер работал в «Болонье», с которой занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА. Летом прошлого года Мотта заключил с «Ювентусом» трёхлетний контракт с зарплатой € 5 млн за сезон.

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