«Ахмат» объявил о переходе голкипера Ризвана Ташаева в пермский «Амкар»

Грозненский «Ахмат» объявил о переходе вратаря Ризвана Ташаева в пермский «Амкар» на правах аренды до конца ноября текущего года.

Ташаеву 21 год, за «Ахмат» он выступает с 2023-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 100 тыс. «Амкар» выступает во Второй лиге, дивизион «Б».

«Ахмат» после 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем матче внутреннего первенства грозненцы сыграют с московским «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится в воскресенье, 30 марта, и начнётся в 16:30 мск.