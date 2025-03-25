«Великий игрок». Тьерри Анри поделился мнением о полузащитнике «Милана» Кристиане Пулишиче

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением об американском футболисте «Милана» Кристиане Пулишиче.

«Я думаю, что Кристиан Пулишич — великий игрок, действительно великий игрок. Впервые он выступает в команде каждую неделю и всегда показывает отличные результаты. Но вы также должны прекратить рассказы о его лидерстве в качестве капитана, не нужно заставлять его быть таковым. Он технический лидер. Гаттузо не был Пирло, Пирло не был Гаттузо. Но это не значит, что он не лучший игрок в команде.

Является ли он тем солирующим игроком на поле? Тем, кто совершает рывок, зажигающий толпу? Пулишич очень хорош во многих вещах, но, возможно, он не такой лидер: и это прекрасно, давайте перестанем заставлять его быть тем, кем он не является. Может быть, в будущем он им станет, я не знаю. Но пока давайте перестанем искать то, чего нет», — приводит слова Анри Milan News.

В текущем сезоне Пулишич принял участие в 38 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.