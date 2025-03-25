Ледяхов: сборная России давно не играла с командами уровня Замбии

Известный российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Замбии, который состоится сегодня, 25 марта.

«В матче со сборной Замбии уровень сопротивления 100% будет выше, чем с Гренадой. Сборная Замбии выигрывала Кубок Африки, а также в её составе есть квалифицированные футболисты, которые выступают в Европе. Вроде бы не будет четырёх основных игроков, но всё равно это сильная африканская сборная для своего уровня. Мы давно не видели команд уровня Замбии, поэтому будет интересно посмотреть, как сборная России будет выглядеть на их фоне. Сейчас в мире очень сложно кого-то чем-то удивить, потому что все друг друга знают и видят. Мы давно не участвовали в матчах с такими соперниками», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.