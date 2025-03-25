Ледяхов: Глушенков не дружит с головой, надо иметь элементарное уважение

Известный российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» всего три раза.

«Что касается слов Глушенкова, то этот мальчик совсем уже. Мне кажется, у него не всё в порядке с головой и с языком. Пускай Семак разбирается с ним, это внутренняя кухня. Надо иметь элементарное уважение, но, по-моему, парень не дружит с головой», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.