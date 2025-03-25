«Мне без разницы». Батраков отреагировал на мнение, что он «зазвездился»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на мнение, что его игра ухудшилась из-за «звёздной болезни». Ранее это неоднократно допускали эксперты в СМИ. Однако футболист признался, что ему «без разницы» на подобные разговоры. Также он не понимает, почему покраску волос связали с тем, что он якобы «зазвездился».

— Много критики бывало?

— Да немного, даже самое банальное, если про причёску кто‑то скажет. Раньше меня немного это задевало, а сейчас мне уже без разницы. Покрасился я ещё прошлым летом, когда меня никто не знал. Сейчас я где‑то видел слова, что я зазвездился, потому что крашу волосы. Я просто поулыбался, и всё. Было интересно, как это на моей голове будет выглядеть, как я буду смотреться. Понимал, что будет какая‑то критика, — сказал Батраков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Батраков является воспитанником железнодорожников. Действующее трудовое соглашение 19-летнего полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч.