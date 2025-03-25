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Ледяхов объяснил прогресс футболиста ЦСКА Матвея Кисляка

Ледяхов объяснил прогресс футболиста ЦСКА Матвея Кисляка
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о прогрессе молодого полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в этом сезоне. 19-летний хавбек провёл 14 матчей в РПЛ и отдал одну результативную передачу.

«Не удивляет такой прогресс Кисляка. Матвей много играет в основном составе ЦСКА и показывает зрелый футбол. Мы привыкли говорить, что 19 лет — это молодой футболист. Но нет, это не так — в этом возрасте нужно демонстрировать высокий уровень футбола. Если Кисляк играет в старте, значит, главный тренер доволен его уровнем. Не зря Матвея вызвали в сборную России, и Карпин очень позитивно отзывается о нём, говоря, что футболист с умной головой. Будем следить за его прогрессом дальше, поскольку мы знаем, что в первый год все ребята выглядят прилично. Но потом начинается второй сезон, и игра как-то не идёт. Давайте не будем бежать впереди паровоза.

Не думаю, что Пьянич поспособствовал развитию Кисляка. Миралем — состоявшийся футболист, который приехал из ОАЭ. У ЦСКА опорная зона была проблемной позицией, и правильно сделали, что туда поставили молодого пацана, который начал прогрессировать. Мне кажется, что Кисляк — системообразующая фигура в ЦСКА», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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