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Александр Селихов оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Александр Селихов оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
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Голкипер «Урала» Александр Селихов оценил шансы «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. Ранее Селихов выступал за красно-белых.

«Всех пацанов, кто играет за «Спартак», я поддерживаю. Шансы на чемпионство, конечно, есть. И я думаю, что в последнем туре будет всё ясно. Борьба будет вестись до конца», — приводит слова Селихова ТАСС.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.

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