«Енисей» подписал контракт с африканцем, дебютировавшим во взрослом футболе в 14 лет

Красноярский «Енисей» объявил о подписании контракта с 26-летним полузащитником Адольфом Белемом. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2025/2026 с опцией продления ещё на сезон.

Фото: ФК «Енисей»

«Добро пожаловать в красно-синюю семью», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Адольф начал свою карьеру в клубе «Рейл Клад дю Кадиого» из Букркина-Фасо, дебютировав во взрослом футболе в возрасте 14 лет. В 2016 году он перешёл в австрийский клуб «Юнион Лембах», забив десять голов в 12 матчах. Затем он перешёл в австрийскую Региональную лигу в «Юнион Гуртен», а в августе 2020 года перешёл в команду Первой лиги Турции «Аданаспор». С 2023 по 2025 год выступал за африканские клубы. Ранее футболист вызывался в сборные Буркина-Фасо U17 и U20.