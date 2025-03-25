Фабио Капелло отреагировал на назначение Тудора на пост главного тренера «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал назначение Игора Тудора на пост наставника туринского клуба.

«Тудор обладает мужеством, он принял большой вызов. Он знает клуб, потому что прошёл через него и как игрок, и как тренер, будучи помощником Пирло несколько лет назад. Это большое преимущество, особенно в такой момент.

У него есть чёткие идеи, он знает, какая работа ждёт его как тренера, который только что возглавил команду. Конечно, в «Юве» всё по-другому, давление и ожидания выше, но, как я уже сказал, мы говорим о тренере, который знает каждый уголок этого мира «Ювентуса». У него не так много времени, чтобы достичь цели — попасть в Лигу чемпионов, но ему не занимать смелости», — приводит слова Капелло Football Italia.