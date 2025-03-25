Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Того. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Капелло отреагировал на назначение Тудора на пост главного тренера «Ювентуса»

Фабио Капелло отреагировал на назначение Тудора на пост главного тренера «Ювентуса»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал назначение Игора Тудора на пост наставника туринского клуба.

«Тудор обладает мужеством, он принял большой вызов. Он знает клуб, потому что прошёл через него и как игрок, и как тренер, будучи помощником Пирло несколько лет назад. Это большое преимущество, особенно в такой момент.

У него есть чёткие идеи, он знает, какая работа ждёт его как тренера, который только что возглавил команду. Конечно, в «Юве» всё по-другому, давление и ожидания выше, но, как я уже сказал, мы говорим о тренере, который знает каждый уголок этого мира «Ювентуса». У него не так много времени, чтобы достичь цели — попасть в Лигу чемпионов, но ему не занимать смелости», — приводит слова Капелло Football Italia.

Материалы по теме
«Увольнение было неизбежно». Фабио Капелло — об отставке Мотты из «Ювентуса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android