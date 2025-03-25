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Педри: мне бы хотелось, чтобы Войцех Щенсны остался в «Барселоне»

Педри: мне бы хотелось, чтобы Войцех Щенсны остался в «Барселоне»
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказался о польском голкипере «сине-гранатовых» Войцехе Щенсном. Педри отметил, что хотел бы сохранить опытного вратаря в команде.

«Конечно, мне бы этого хотелось, потому что Войцех мне очень нравится. Он забавный парень! Ему очень сложно забивать голы и вообще бесполезно оказывать на него давление. Мне весело с ним, я рад, что он является частью нашей команды», — приводит слова Педри испанское онлайн-издание AS.

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 16 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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