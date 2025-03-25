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Экс-игрок тульского «Арсенала» Кангва: футболисты Замбии ищут возможность играть в России

Экс-игрок тульского «Арсенала» Кангва: футболисты Замбии ищут возможность играть в России
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Бывший футболист тульского «Арсенала» и сборной Замбии Кингз Кангва высказался о стремлении его соотечественников выступать в чемпионате России.

«Футболисты из Замбии хотят играть в России. Они ищут возможность, чтобы попасть сюда. Надеюсь, в скором времени кто-то из них сможет получить свой шанс», — сказал Кангва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 25 марта, состоится товарищеский матч сборных России и Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

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