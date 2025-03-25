Армянский агент объяснил, с чем связана разгромная победа сборной Грузии

Армянский агент Ншан Депелян высказался о разгромной победе сборной Грузии во втором стыковом матче лиг B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 с Арменией (6:1). Отметим, что по результатам двухматчевого противостояния грузинская национальная команда одержала победу со счётом 9:1.

«Есть какая-то закономерность в результатах матча. На сегодняшний день силы сборной Армении и Грузии несопоставимы. Если в 2012 году наша сборная была на подъёме, когда играли Генрих Мхитарян, Юра Мовсисян и другие, команда была в одном шаге от выхода на Евро, на чемпионат мира. У Грузии же был спад в то время. Сейчас всё поменялось. Грузия несколько лет благодаря грамотной политике федерации футбола страны и талантливым ребятам — на большом подъёме. Неслучайно же они вышли из группы.

Моё мнение, что в матче была ошибка состава у Армении. Был атакующий футбол, а с Грузией так играть было опрометчиво. Быстро пропустили пять мячей, а соперник играл с двумя центральными защитниками. После пяти мячей они сбавили обороты, но изначально был неправильно выбран состав. Плюс опорная зона плохо сыграла. Не знаю, почему так получилось. Бывает такое, что игра не пошла. Не хочу никого обвинять», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.