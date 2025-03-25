Ледяхов: Семак — опытный специалист, он разберётся с проблемами в «Зените»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о кризисе санкт-петербургского «Зенита». Он считает, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сможет решить текущие проблемы.

«Зенит» проиграл «Спартаку» в последнем матче, но всё равно у петербуржцев приличный состав, идут на третьем месте с отставанием в три очка. Впереди ещё много игр, всё зависит от стабильности. Если «Зенит» выиграет оставшиеся девять матчей, то станет чемпионом. Видимо, всё же есть какие-то внутренние проблемы у команды, но Семак — опытный специалист, который разберётся с этим.

Не думаю, что Сергей Богданович исчерпал идеи. Как это возможно? Он же шесть раз подряд становился чемпионом России. По сравнению с прошлым сезоном у команды шесть новых футболистов, которые находятся в процессе адаптации. Мне кажется, вся борьба ещё впереди», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.