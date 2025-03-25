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Армянский агент оценил выступление Тикнизяна и Севикяна за сборную

Армянский агент оценил выступление Тикнизяна и Севикяна за сборную
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Армянский агент Ншан Депелян оценил выступление Наира Тикнизяна и Эдгара Севикяна за сборную Армении, которая накануне потерпела разгромное поражение во втором стыковом матче лиг B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 с Грузией (1:6). Отметим, что по результатам двухматчевого противостояния грузинская национальная команда одержала победу со счётом 9:1.

«Севикян и в первой игре с Грузией, особенно в первом тайме, отличался. Он техничный игрок. В составе сборной Тикнизян и Севикян сыграли на уровне. Если по другим футболистам есть вопрос, то по этим ребятам нет. Эдгар моментами благодаря своим качествам смотрелся хорошо. Неслучайно единственный красивый гол через себя Грузии забил именно он. Лично за него очень рад! Рад, что хорошо проявили себя ребята из «Локомотива», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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