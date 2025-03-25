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Фанаты «Спартака» планируют частично прекратить бойкот матчей

Фанаты «Спартака» планируют частично прекратить бойкот матчей
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Активные фанаты московского «Спартака» планируют частично прекратить бойкот — они намерены вернуться на матчи Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

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Сейчас в среде фанатов красно-белых идёт активная дискуссия о снятии бойкота на матчи Кубка России. Большинство фанатов поддерживает возвращение, однако есть и противники этой перспективы.

Вероятнее всего, решение о возвращении активных болельщиков на трибуны будет принято в ближайшее время. При этом фанаты «Спартака» по-прежнему настроены бойкотировать матчи РПЛ из-за системы Fan ID.

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