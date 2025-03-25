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Данило: Гвардиола промыл мне мозги, я понял, что играл в футбол совершенно неправильно

Данило: Гвардиола промыл мне мозги, я понял, что играл в футбол совершенно неправильно
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33-летний центральный бразильский защитник «Фламенго» Данило, ранее выступавший за «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити», высказался о главном тренере английского клуба Хосепе Гвардиоле.

«Пеп Гвардиола воспитывает игроков. Это самое важное в его работе. Он заставляет всех игроков думать о футболе одинаково. Время, пространство, движение, владение мячом…

Он заставляет вас понимать пространство на поле, как ни один другой тренер, и проживать игру эмоционально, как ни один другой тренер. Гвардиола промыл мне мозги, в хорошем смысле этого слова. Я как будто учился в университете. То, что я испытал, позволило мне повысить свой уровень и сохранять его по сей день.

Не то чтобы я был идиотом до «Манчестер Сити», но я понял, что играл в футбол совершенно неправильно. Если бы я встретил его раньше, он бы сделал мою жизнь намного проще. Я так рад, что смог играть под его началом и учиться у него», — приводит слова Данило City Xtra.

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