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Ледяхов: в возрасте Умярова надо выходить на лидерские позиции в «Спартаке»

Ледяхов: в возрасте Умярова надо выходить на лидерские позиции в «Спартаке»
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался об игре полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в этом сезоне.

«Умяров играет стабильно. Я был на стадионе на матче «Спартак» — «Зенит», где Наиль выглядел очень прилично. Он набрал кондиции и почувствовал уверенность. У Умярова такой возраст, когда нужно выходить на лидерские позиции в команде. Мы знали, что он умеет играть в футбол — не просто так Наиль попал в основной состав «Спартака». Сейчас он демонстрирует, что состоялся как футболист, поэтому показывает такой уровень.

Сколько мы критиковали Наиля? Как только он плохо сыграл, все сразу кричали, что Умяров плохой. А когда выступил хорошо, сразу рассуждаем, что он незаменимый. Я считаю, что на данный момент тройка Барко, Умяров и Мартинс — сильнейшая тройка футболистов центра поля в РПЛ. Каждый друг друга дополняет, у них сложился неплохой триумвират. Это идёт на пользу «Спартаку», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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