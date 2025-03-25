Томас Тухель прокомментировал разгромную победу сборной Англии над Латвией

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель прокомментировал разгромную победу в матче 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Латвии. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой англичан со счётом 3:0.

«Это был нелёгкий матч. Я увидел много хорошего. У нас хороший результат, ещё один «сухой» счёт, мы создали много моментов со стандартов.

Нам нужен был штрафной удар, чтобы раскрыть этот потенциал, но в целом я доволен настроем, энергией и желанием сделать то, что мы хотим, и мы этого добьёмся», — приводит слова Тухеля пресс-служба англичан на своём сайте.