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Томас Тухель прокомментировал разгромную победу сборной Англии над Латвией

Томас Тухель прокомментировал разгромную победу сборной Англии над Латвией
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Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель прокомментировал разгромную победу в матче 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Латвии. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой англичан со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Латвия
1:0 Джеймс – 38'     2:0 Кейн – 68'     3:0 Эзе – 76'    

«Это был нелёгкий матч. Я увидел много хорошего. У нас хороший результат, ещё один «сухой» счёт, мы создали много моментов со стандартов.

Нам нужен был штрафной удар, чтобы раскрыть этот потенциал, но в целом я доволен настроем, энергией и желанием сделать то, что мы хотим, и мы этого добьёмся», — приводит слова Тухеля пресс-служба англичан на своём сайте.

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