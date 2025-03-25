Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Того. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков назвал самого сильного соперника сборной России в период отстранения

Александр Кержаков назвал самого сильного соперника сборной России в период отстранения
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что сборная Нигерии по футболу является самым сильным соперником национальной команды России в условиях отстранения. С Нигерией россияне сыграют в июне 2025 года.

«Нигерия — очень сильный соперник. Если они приедут полным составом и будут играть в полную силу, хотя, конечно, я сомневаюсь, потому что это будет летом, после сезона, но по именам за последние годы это самый сильный соперник. У Нигерии хорошие имена, надеюсь, что будут Виктор Осимхен и Адемола Лукман, сильные игроки в европейском футболе», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0, 25 числа россияне встретятся с национальной командой Замбии.

Материалы по теме
«Боюсь, России может залететь что-то». Колыванов сделал прогноз на матч со сборной Замбии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android