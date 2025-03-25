Максим Ромащенко: Личка должен был готовиться, что Тюкавин не сможет помогать «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко высказался о влиянии травмы нападающего Константина Тюкавина на игру бело-голубых. Напомним, форвард получил травму крестообразной связки правого колена.

«Команда не будет перестраиваться из-за потери одного игрока. Рисунок не должен меняться из-за травмы Тюкавина. Он мог не получить травму, а уйти в другой клуб. Так что Личка должен был готовиться, что Тюкавин не сможет помогать команде. Пока игра «Динамо» не поменялась, но этого и не должно было произойти из-за потери одного игрока», — приводит слова Ромащенко Metaratings.

Ранее стало известно, что Константин Тюкавин восстановится от травмы крестообразной связки через шесть месяцев. В крайнем случае форвард может пропустить до восьми месяцев.