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В Мексике считают, что уровень игры Монтеса в «Локомотиве» не соответствует ожиданиям

В Мексике считают, что уровень игры Монтеса в «Локомотиве» не соответствует ожиданиям
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Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, заявил, что уровень игры защитника Сесара Монтеса в московском «Локомотиве» не соответствует ожиданиям.

«Выступление Сесара Монтеса за сборную было хорошим. Он выступил только в финале, но отыграл всю встречу и достойно выполнил свою работу. Он уступил пенальти с Панамой, после того как споткнулся и упал на траву, но остальная часть матча прошла нормально.

В «Локомотиве» же его уровень не соответствует ожиданиям. Плюс его сравнивают с соотечественником Луисом Чавесом. Думаю, он бы мог стать значимым игроком для «Локомотива», каким является в сборной Мексики», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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