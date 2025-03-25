В Мексике считают, что уровень игры Монтеса в «Локомотиве» не соответствует ожиданиям

Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, заявил, что уровень игры защитника Сесара Монтеса в московском «Локомотиве» не соответствует ожиданиям.

«Выступление Сесара Монтеса за сборную было хорошим. Он выступил только в финале, но отыграл всю встречу и достойно выполнил свою работу. Он уступил пенальти с Панамой, после того как споткнулся и упал на траву, но остальная часть матча прошла нормально.

В «Локомотиве» же его уровень не соответствует ожиданиям. Плюс его сравнивают с соотечественником Луисом Чавесом. Думаю, он бы мог стать значимым игроком для «Локомотива», каким является в сборной Мексики», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.