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Джанашия: болельщики «Зенита» не получают удовольствия от игры Глушенкова

Джанашия: болельщики «Зенита» не получают удовольствия от игры Глушенкова
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» всего три раза.

«Глушенков, когда только перешёл в «Зенит», хорошо себя проявлял. Что случилось? Конкуренция? Для футболиста хорошо, когда есть конкуренция. Максим должен подумать головой, что ему делать, а не давать такие высказывания, которые противоречат всему. Как он может получать удовольствие от футбола, если не показывает хорошую игру? Болельщики «Зенита» тоже не получают удовольствия от игры Глушенкова. Поэтому Максиму нужно больше тренироваться и прибавлять», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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