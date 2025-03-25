Армянский агент: Севикян креативный, но по физическим качествам Тикнизян сильнее

Известный армянский агент Ншан Депелян высказался о футболистах московского «Локомотива» Эдгаре Севикяне и Наире Тикнизяне. Отметим, что Севикян и Тикнизян выступают за сборную Армении.

«Севикян техничный и креативный, но по физическим качествам он не Тикнизян. Наир более сильный. В сборной Эдгар смог показать себя, но в «Локомотиве» что-то не получается или же игрового времени меньше. В основном выходит на замену, но тренерскому штабу виднее. Лично мне приходится надеяться, что Эдгар сможет исправить ситуацию. Была информация, что «Локомотив» не планирует выкупать его у «Ференцвароша», но пока ещё рано говорить. Впереди ещё есть игры», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.