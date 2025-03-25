Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Капелло дал совет новому тренеру «Ювентуса» Тудору

Фабио Капелло дал совет новому тренеру «Ювентуса» Тудору
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло дал совет новому наставнику туринцев Игору Тудору, который сменил на этом посту Тьяго Мотту.

«Я бы поговорил с командой очень откровенно, примерно так: «Вы привели меня сюда, теперь давайте помогать друг другу». Это снимает маску и показывает, что все должны быть на одной стороне. Тренер не может решить все проблемы команды в одиночку, особенно когда у него мало времени.

Главное, на чём придётся сосредоточиться Тудору, — это наведение порядка. «Ювентусу» нужна нормализация. У нас были месяцы неразберихи, слишком много. Непонятные роли на поле, нападающие, которые действуют как защитники, капитаны, которые меняются от игры к игре. Скажем так, это трёхлетний проект, который нужно реализовать за один год. Правда в том, что результаты — это всегда главное, особенно для клуба такого высокого уровня, как «Юве», — приводит слова Капелло Football Italia.

Материалы по теме
Фабио Капелло отреагировал на назначение Тудора на пост главного тренера «Ювентуса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android