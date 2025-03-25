Фабио Капелло дал совет новому тренеру «Ювентуса» Тудору

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло дал совет новому наставнику туринцев Игору Тудору, который сменил на этом посту Тьяго Мотту.

«Я бы поговорил с командой очень откровенно, примерно так: «Вы привели меня сюда, теперь давайте помогать друг другу». Это снимает маску и показывает, что все должны быть на одной стороне. Тренер не может решить все проблемы команды в одиночку, особенно когда у него мало времени.

Главное, на чём придётся сосредоточиться Тудору, — это наведение порядка. «Ювентусу» нужна нормализация. У нас были месяцы неразберихи, слишком много. Непонятные роли на поле, нападающие, которые действуют как защитники, капитаны, которые меняются от игры к игре. Скажем так, это трёхлетний проект, который нужно реализовать за один год. Правда в том, что результаты — это всегда главное, особенно для клуба такого высокого уровня, как «Юве», — приводит слова Капелло Football Italia.