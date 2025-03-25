Лепёхин: Глушенкову есть с чем сравнивать свою игру, сейчас это грызёт его изнутри

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на высказывание полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова. Игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» всего три раза.

«Глушенкову есть с чем сравнивать. У него была феерия, когда он только перешёл в «Зенит». Максим в душе понимает, что пока такого уровня у него нет — это грызёт его изнутри. В футболе часто бывают спады и подъёмы, но самое главное — держать средний уровень и не падать слишком низко. На мой взгляд, Глушенков не совсем проваливает игры, но ему очень тяжело добраться до той планки, которую он сам задал летом. Мне кажется, футбол Максима в первых матчах за «Зенит» был больше стечением обстоятельств. Невозможно играть так всю карьеру», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.