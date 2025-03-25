Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Того. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: Глушенкову есть с чем сравнивать свою игру, сейчас это грызёт его изнутри

Лепёхин: Глушенкову есть с чем сравнивать свою игру, сейчас это грызёт его изнутри
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на высказывание полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова. Игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки, получил мяч в последнем матче Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» всего три раза.

«Глушенкову есть с чем сравнивать. У него была феерия, когда он только перешёл в «Зенит». Максим в душе понимает, что пока такого уровня у него нет — это грызёт его изнутри. В футболе часто бывают спады и подъёмы, но самое главное — держать средний уровень и не падать слишком низко. На мой взгляд, Глушенков не совсем проваливает игры, но ему очень тяжело добраться до той планки, которую он сам задал летом. Мне кажется, футбол Максима в первых матчах за «Зенит» был больше стечением обстоятельств. Невозможно играть так всю карьеру», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Глушенков: со «Спартаком» я чётко выполнял свою задачу, вот и получил мяч только три раза
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android