Титов: возможно, Гренаде и я бы забил в свои 48 лет

Ветеран «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о рекорде 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы по количеству голов в составе сборной России. Недавно форвард отметился взятием ворот в игре с Грендой (5:0) и стал самым результативным игроком в истории национальной команды (на его счету 31 гол).

«Мы говорим не про качество соперника, а про уровень сопротивления. Возможно, с Гренадой я бы тоже забил в свои 48 лет. Артём очень хотел побить эти два рекорда — и он это сделал! Сейчас он может выдохнуть и выступать в своё удовольствие. Партнёры Дзюбы могут уже не играть только на него и могут пытаться забить сами. Поздравляю Артёма! Добиться такого успеха — это тяжёлый труд. Он очень давно к этому шёл», — приводит слова Титова Metaratings.