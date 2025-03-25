Педри высказался о возможном финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос, как бы он отреагировал, если бы «сине-гранатовые» встретились в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с мадридским «Реалом». «Барселона» и «сливочные» разделены по сетке турнира и могут встретиться только в решающем матче Лиги чемпионов.

«Этого хотели бы все болельщики. Но, конечно, в первую очередь это бы означало, что мы вышли в финал Лиги чемпионов, а это само по себе очень важно», — приводит слова Педри испанское онлайн-издание AS.

В текущем сезоне чемпионата Испании 22-летний Педри провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Действующее соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 100 млн.