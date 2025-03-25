Джанашия: Замбия не сможет показать того, чего ещё не видели игроки России

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Замбии, который состоится сегодня, 25 марта.

«Сборная Замбии лучше Гренады. Не думаю, что в этом матче есть какая-то интрига. Национальная команда России находится в хорошей форме и выиграет этот матч. Не нужно смотреть на счёт. Какая разница, как сыграли? Самое главное, что сборная России выступила красиво для болельщиков. Чем Замбия может удивить Россию? Беготнёй? Важна не только беготня, но и красивый футбол, который даёт результат. Они не покажут того, чего не видели игроки сборной России. Россию невозможно удивить», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.