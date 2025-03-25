Стало известно, какой клуб РПЛ больше всех попадает в каркас ворот в текущем сезоне

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг клубов РПЛ по количеству попаданий в каркас ворот в сезоне-2024/2025.

Так, чаще всего в штанги и перекладины бьют футболисты московского «Динамо» (девять попаданий за 21 тур РПЛ). Второе и третье места (по восемь ударов в каркас) занимают «Локомотив» и «Ростов». В пятёрку лидеров по данному показателю также вошли «Химки» и «Краснодар» — по восемь попаданий.

Напомним, по итогам 21 сыгранного тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 46 очками. На втором месте располагается «Спартак» (43). Столько же очков у «Зенита», но сине-бело-голубые уступают красно-белым по дополнительным показателям.