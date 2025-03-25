Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Того. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какой клуб РПЛ больше всех попадает в каркас ворот в текущем сезоне

Стало известно, какой клуб РПЛ больше всех попадает в каркас ворот в текущем сезоне
Комментарии

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг клубов РПЛ по количеству попаданий в каркас ворот в сезоне-2024/2025.

Так, чаще всего в штанги и перекладины бьют футболисты московского «Динамо» (девять попаданий за 21 тур РПЛ). Второе и третье места (по восемь ударов в каркас) занимают «Локомотив» и «Ростов». В пятёрку лидеров по данному показателю также вошли «Химки» и «Краснодар» — по восемь попаданий.

Напомним, по итогам 21 сыгранного тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 46 очками. На втором месте располагается «Спартак» (43). Столько же очков у «Зенита», но сине-бело-голубые уступают красно-белым по дополнительным показателям.

Материалы по теме
7 самых дорогих игроков РПЛ прямо сейчас
Истории
7 самых дорогих игроков РПЛ прямо сейчас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android