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Тренер сборной Англии Тухель высказался об игре Риса Джеймса в матче с Латвией

Тренер сборной Англии Тухель высказался об игре Риса Джеймса в матче с Латвией
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Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель высказался о выступлении защитника Риса Джеймса в матче 2-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Латвии. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой англичан со счётом 3:0, а Джеймс отметился голом со штрафного удара.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 2-й тур
24 марта 2025, понедельник. 22:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Латвия
1:0 Джеймс – 38'     2:0 Кейн – 68'     3:0 Эзе – 76'    

«Я знаю, какая у него правая нога и какими качествами обладает этот парень, это потрясающе. Он имеет полное право гордиться, быть счастливым и довольным своим выступлением. Он находится в отличной форме.

Когда мы вызвали его, мы знали, что он провёл не так много игр, но мы понимали, что это не из-за травмы. «Челси» заботились о нём и направляли его. Он выглядит резким и в хорошей форме, а в его качестве не может быть никаких сомнений», — приводит слова Тухеля пресс-служба англичан на своём сайте.

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