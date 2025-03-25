Селихов: все российские вратари по-доброму завидуют Матвею Сафонову

Голкипер «Урала» Александр Селихов высказался о вратаре французского «ПСЖ» Матвее Сафонове. По словам Селихова, все российские голкиперы завидуют Сафонову, выступающему за европейский топ-клуб.

«Все российские вратари ему по-доброму завидуют и желают, чтобы он представлял российскую вратарскую школу с максимальной пользой для «ПСЖ», — приводит слова Селихова ТАСС.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн. Ранее Матвей Сафонов выступал за футбольный клуб «Краснодар».