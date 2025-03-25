Звёздный игрок «Спартака» лидирует в РПЛ по числу попаданий в штанги и перекладину

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг футболистов чемпионата России по количеству попаданий в каркас ворот в сезоне-2024/2025.

Так, чаще всего в штанги и перекладины бьют Эсекьель Барко из «Спартака», Максим Осипенко из «Ростова» и Стефан Лончар из «Акрона». На счету каждого из них по три удара в каркас ворот.

Интересно, что всего у московского «Спартака» шесть попаданий в каркас — три из них на счету Барко.

Напомним, по итогам 21 сыгранного тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 46 очками. На втором месте располагается «Спартак» (43). Столько же очков у «Зенита», но сине-бело-голубые уступают красно-белым по дополнительным показателям.