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Звёздный игрок «Спартака» лидирует в РПЛ по числу попаданий в штанги и перекладину

Звёздный игрок «Спартака» лидирует в РПЛ по числу попаданий в штанги и перекладину
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Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг футболистов чемпионата России по количеству попаданий в каркас ворот в сезоне-2024/2025.

Так, чаще всего в штанги и перекладины бьют Эсекьель Барко из «Спартака», Максим Осипенко из «Ростова» и Стефан Лончар из «Акрона». На счету каждого из них по три удара в каркас ворот.

Интересно, что всего у московского «Спартака» шесть попаданий в каркас — три из них на счету Барко.

Напомним, по итогам 21 сыгранного тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 46 очками. На втором месте располагается «Спартак» (43). Столько же очков у «Зенита», но сине-бело-голубые уступают красно-белым по дополнительным показателям.

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