«Пусть посидит на скамейке». Петржела раскритиковал высказывания Максима Глушенкова

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на очередное резонансное высказывание полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова. Игрок пожаловался, что, выполняя тренерские установки Сергея Семака, получил мяч в последнем матче Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» всего три раза.

«Пусть Глушенков посидит на скамейке после таких слов про Семака», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.