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Первый тренер Захаряна высказался о травмах Арсена в «Реале Сосьедад»

Первый тренер Захаряна высказался о травмах Арсена в «Реале Сосьедад»
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Павел Козлов, первый тренер российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о череде травм своего воспитанника.

«Видимо, какое-то невезение у Захаряна. Я желаю ему скорее восстановиться и принести пользу команде. Думаю, его травмы — стечение обстоятельств. Для начала ему надо восстановиться по здоровью, а там будет видно, что делать дальше. От всего сердца желаю ему только удачи и здоровья, чтобы проявил себя с лучшей стороны», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, что Захарян досрочно покинул тренировку команды из-за болевых ощущений. Позднее испанский клуб заявил, что у Арсена диагностирован рецидив травмы четырёхглавой мышцы бедра, российский полузащитник выбыл из строя на несколько недель.

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