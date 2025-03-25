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Объявлена дата нового заседания исполкома РФС

Объявлена дата нового заседания исполкома РФС
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил дату нового заседания исполкома. Заседание состоится 28 марта в Доме футбола. Начало мероприятия — в 12:00 мск.

«Проект повестки дня включает следующие пункты.

Стратегические вопросы: 1. О вопросах судейства

Административные вопросы: 2. О составах некоторых постоянных комитетов РФС», — написала пресс-служба РФС.

Напомним, по итогам 21 сыгранного тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 46 очками. На втором месте располагается «Спартак» (43). Столько же очков — у «Зенита», но сине-бело-голубые уступают красно-белым по дополнительным показателям.

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