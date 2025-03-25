Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России Кафанов заявил, что Александр Селихов способен перезапустить карьеру

Тренер сборной России Кафанов заявил, что Александр Селихов способен перезапустить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о голкипере «Урала» Александре Селихове. По мнению Кафанова, Селихову по силам перезапустить карьеру в клубе Мелбет Первой лиги. Ранее Александр выступал за московский «Спартак».

— Селихов ушёл из «Спартака», сейчас в «Урале». Следите за ним?
— На мой взгляд, он способен перезапустить карьеру. Очень к нему тепло отношусь.

— Удивлены, что он пошёл в Первую лигу?
— Я знал, что он уходит. Он хочет играть, это нормально, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

О переходе Селихова «Урал» объявил 19 февраля 2025-го. «Спартак» российский вратарь покинул в конце января этого года. В нынешнем сезоне Селихов провёл за красно-белых восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Зимой красно-белые объявили о расставании с вратарём. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Селихов: все российские вратари по-доброму завидуют Матвею Сафонову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android