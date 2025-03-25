Тренер сборной России Кафанов заявил, что Александр Селихов способен перезапустить карьеру

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о голкипере «Урала» Александре Селихове. По мнению Кафанова, Селихову по силам перезапустить карьеру в клубе Мелбет Первой лиги. Ранее Александр выступал за московский «Спартак».

— Селихов ушёл из «Спартака», сейчас в «Урале». Следите за ним?

— На мой взгляд, он способен перезапустить карьеру. Очень к нему тепло отношусь.

— Удивлены, что он пошёл в Первую лигу?

— Я знал, что он уходит. Он хочет играть, это нормально, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

О переходе Селихова «Урал» объявил 19 февраля 2025-го. «Спартак» российский вратарь покинул в конце января этого года. В нынешнем сезоне Селихов провёл за красно-белых восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Зимой красно-белые объявили о расставании с вратарём. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.