Педри: Ламин Ямаль играет без усилий, это — настоящее зрелище

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о партнёре по команде и сборной Испании, вингере Ламине Ямале. По словам Педри, Ямаль играет в простой, но эффективный футбол.

«Ламин — это зрелище. Он играет так, словно не прикладывает особых усилий. Мне очень приятно, что мы вместе выступаем за «Барселону», — приводит слова Педри испанское онлайн-издание AS.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.