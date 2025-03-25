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В «Оренбурге» опровергли информацию, что уволили сотрудника за обеды дома

В «Оренбурге» опровергли информацию, что уволили сотрудника за обеды дома
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Представитель футбольного клуба «Оренбург» опроверг информацию о том, что руководство уволило менеджера по работе с болельщиками Алексея Балдина из-за того, что сотрудник ездил домой обедать. Отметим, что Балдин работал в клубе 12 лет.

«Данная информация не соответствует действительности, сотрудник по работе с болельщиками покинул клуб по собственному желанию. Алексей провёл в клубе много плодотворных лет, мы благодарим его за вклад в историю ФК «Оренбург». Клуб не смог уговорить Алексея остаться», — сообщили в клубе корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее в СМИ сообщалось, что мужчина не хотел обедать в столовой и ездил домой. Сначала ему вынесли предупреждение и попросили оставаться в расположении клуба, но Алексей отказался есть готовую еду и продолжал ездить домой.

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