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ЭСК: Сергей Иванов правильно засчитал второй гол «Спартака» в ворота «Зенита»

ЭСК: Сергей Иванов правильно засчитал второй гол «Спартака» в ворота «Зенита»
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Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что главный арбитр матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»(2:1) Сергей Иванов правильно засчитал второй гол красно-белых в этой встрече. Автором забитого мяча стал полузащитник Кристофер Мартинс.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 90-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, с учётом оптимальной позиции, с которой он принимал это решение, и офсайдных линий, прочерченным VAR при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды «Зенит» в данной игровой ситуации», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

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Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

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