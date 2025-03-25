ЭСК: штрафной удар, после которого «Акрон» забил ЦСКА, был назначен ошибочно

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС заявила, что главный судья матча 21-го тура РПЛ между «Акроном» и ЦСКА Михаил Черемных ошибочно назначил штрафной удар в пользу тольяттинцев, после выполнения которого произошло взятие ворот московской команды, и ошибочно вынес предупреждение игроку армейцев Матвею Кисляку на 63-й минуте.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, данный футболист, вступив в единоборство с атакующим игроком команды «Акрон» Владимиром Хубуловым в честной манере, сыграл в мяч, а последующий контакт по инерции с соперником являлся неизбежным и ненаказуемым, так как со стороны футболиста ЦСКА не было дополнительного движения ногой в сторону движения нападающего после игры в мяч. По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить матч в данной игровой ситуации», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.