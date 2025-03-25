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ЭСК: штрафной удар, после которого «Акрон» забил ЦСКА, был назначен ошибочно

ЭСК: штрафной удар, после которого «Акрон» забил ЦСКА, был назначен ошибочно
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС заявила, что главный судья матча 21-го тура РПЛ между «Акроном» и ЦСКА Михаил Черемных ошибочно назначил штрафной удар в пользу тольяттинцев, после выполнения которого произошло взятие ворот московской команды, и ошибочно вынес предупреждение игроку армейцев Матвею Кисляку на 63-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, данный футболист, вступив в единоборство с атакующим игроком команды «Акрон» Владимиром Хубуловым в честной манере, сыграл в мяч, а последующий контакт по инерции с соперником являлся неизбежным и ненаказуемым, так как со стороны футболиста ЦСКА не было дополнительного движения ногой в сторону движения нападающего после игры в мяч. По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить матч в данной игровой ситуации», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

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